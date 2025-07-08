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右肩の炎症でIL入りのタイラー・グラスノー 9日にメジャー復帰

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャースのタイラー・グラスノーが9日のブルワーズ戦でメジャー復帰する
  • 監督は「リハビリはもう終わった」と今週中の復帰を示唆していた
  • ドジャースは現在、投手陣が12人IL入りしており、苦しい投手起用が続く
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