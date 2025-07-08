俳優の三田村邦彦（71）が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。番組ロケ中に第2腰椎圧迫骨折とみられる重傷を負ったロッチ中岡創一（47）にエールを送った。三田村は「私でもあの時打ち所が悪かったら死んでいたかも、失明していたかも等々あります」と振り返り「意識を失い救急車で運ばれた(自分では覚えていない)怪我の絶えない日々えっ？こんな時に災難が！」と、突然のアクシデントがある状況を赤裸々につづった。「野球選