´Ú¹ñ¸þ¤±¤Î½ñ´Ê¤ò¼ê¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£·Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ë¸þ¤±¤¿½ñ´Ê¤Ç¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÎ¨¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤Î¡ÖÁê¸ß¡×´ØÀÇ¤ÎÈ¯¸ú´ü¸Â¤ò£¸·î£±Æü¤Þ¤Ç±ä´ü¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤â½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï£¹Æü¤ËÈ¯¸ú¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£³Æ¹ñ¤Ï¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤Ë»þ´ÖÅªÍ±Í½¤òÆÀ¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£½ñ´Ê¤òºÇ½é¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ