»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤¬ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¤³¤¾¤Ã¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¶·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÝ¼éÉ¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ß¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº´Æ£Îµ°ì¡¢»³ºê¿ò»Ë¡Ë¼«Ì±¡¢ÊÝ¼éÉ¼ÁÀ¤¦ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÁíºÛ¡Ë¤Ï£µÆü¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö³°¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿§¡¹¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£ÆüËÜ¤Î½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â