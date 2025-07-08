¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿19ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿Ìó2¤«·î¤ÇÂç¤­¤¯¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡£GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¤ÏÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¡£8Æü¤Ë½éÀï¡¦¹á¹ÁÀï¤ò·Þ¤¨¤ëEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GK»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ëAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÂç¤­¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¸Å²°U-18½Ð¿È¤Î¥Ô¥µ¥Î¤Ï¥È¥Ã¥×¾º³Ê2Ç¯ÌÜ¤ÎGK¡£ºòµ¨¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦ÂçµÜÀï(¢þ2-0)¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¸µÆüËÜÂåÉ½GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÅÅ