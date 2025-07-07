「ランラ（RANRA）」が、シーズンレスな出版物「ヨルズ（JÖRÐ）」の創刊号を発表した。 【画像をもっと見る】 ランラは、「ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（Royal College of Art）」のメンズウェア専攻を修了したアルナル・マール・ヨンソン（Arnar Már Jónsson）とルーク・スティーヴンス（Luke Stevens）によって立ち上げられたファッションブランド。衣服を「鎧」ではなく「シェルター（保護）」