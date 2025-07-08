¥â¥Ç¥ë¤Î¶ÍÅç¤«¤ì¤ó¤¬¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¶ÍÅç¤«¤ì¤ó¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡ºòÇ¯60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¶ÍÅç¡£Ä¹½÷¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Â¹¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿¥¿¥¤¤Ç´ÔÎñµ­Ç°¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿Êì¡¦ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¤°¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤êÄ¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢8