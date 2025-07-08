Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3 ティザーアート (C)麻生羽呂・小学館／ROBOT Netflixは、山粼賢人と土屋太鳳主演の大ヒットサバイバルドラマのNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3を、9月25日から世界独占配信する。あわせて、予告映像とティザーアート、新たな“げぇむ”の参加者も発表された。 麻生羽呂(あそう・はろ)原作の大ヒットコ