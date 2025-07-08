¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¸Å¹ë¤¬µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTEAMTALK¡Ù¤Ï£··î£·Æü¡¢¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬¸µ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ïº£²Æ¡¢¿·¤¿¤Ê±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤È·ÀÌó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢TEAMTALK¤ÎÇÄ°®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×µ­»ö¤Ë