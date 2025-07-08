¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¿ù»³¤¬7Ç¯ÌÜ¤Ç½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î37»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ10¥Û¡¼¥ë¥É9¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.98¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ®160¥­¥í¤ò¸Ø¤ë¹äÏÓ¤À¤¬¡¢Ä¾µå¾¡Éé¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ç¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖÂ¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£