7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTの公式インスタグラムが7日までに更新。メンバー7人の集合写真を投稿した。公式アカウントでは「BE:FIRST World Tour 2025−Who is BE:FIRST?−We had an incredible World Tour! It's all thanks to you, BESTY.」とワールドツアーを終えたことをコメントし、ファンへ感謝をつづった。投稿されたメンバーの写真は、7人全員が達成感あふれる笑顔を見せている。なおメンバーのRYOKIこと三山