【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■女子バスケットボールチーム「デンソーアイリス」の4選手のそれぞれの“推しメン”も公開！ 新体制timeleszの地上波初バラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ他にて毎週火曜24時15分～）。 火曜日の深夜に引っ越し後初のオンエアとなる7月8日の放送は、女子バスケットボールチーム「デンソーアイリス」から、高田真希（「高」は、