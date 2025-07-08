¢£´Ä¶­¥Õ¥ì¥ó¥É 74±ß(+21±ß¡¢+39.6¡ó) ´Ä¶­¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¤ÏµÞ¿­¡£¤³¤ÎÆüÃë¤´¤í¡¢»Ò²ñ¼ÒEF¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤¬¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ËESS¡ÊÅÅÎÏÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ËÈ¯ÅÅ½ê¤òÊ»Àß¤·¡¢·ÏÅýÏ¢·ÏÁ°¤Î´ü´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²¾ÁÛÄÌ