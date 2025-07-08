Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÆ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¥È¥Ã¥×31°Ì¡§±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò2767¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+229±ß¡Ê+11.43%¡Ë¡¿½ªÃÍ2,232±ß¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡ÛÅöÆü¡¢ÊÆ±¿ÍÑÂç¼ê¤Î¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬Æ±¼Ò¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ë5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ä¹´üÅê»ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±¿ÍÑ¼çÂÎ¤Ë¤è¤ëÊÝÍ­