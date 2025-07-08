ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº¤¬£·Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ½½Î¾Îµ¸×¤ÎÄï¤Ç¡¢Èø¾å¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ëÉÍ¥ÎÅè¡Ë¤Î¤ª¤¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢£¸¶¯¤ÇËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÆüÂç½Ð¿È¤ÎÀî¾åÎµ¾»¡Ê£²£²¡Ë¡áÄÉ¼êÉ÷¡á¤é£´¿Í¤¬¼õ¸¡¡£Á´°÷¤¬¿ÈÄ¹£±¥á¡¼¥È¥ë£¶£·°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å£¶£·¥­¥í°Ê¾å¤ÎÂÎ³Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢ÆâÂ¡¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ½éÆü¤Ë¹ç³Ê¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ýÄ´¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆþÌç¤Ç¤­