ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢£·Æü¤ËÆó·³»ÜÀß¡¦£Ó£Ç£Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤Î£¸Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£º£µ¨½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ëÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¡£ÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡õ¸ñ£±Ç¯ÌÜ½õ¤Ã¿Í¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¤ÎÎ¾³°¹ñ¿ÍÌî¼ê¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£¡ÖÇ´¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁáÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£³°¹ñ¿Í¤â¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬