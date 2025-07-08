¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô·ú¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤¬¤¤¤Ä¤«ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¥í¥±¥Ï¥ó¤¹¤ëÈÖÁÈ¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Î½÷Í¥º´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ2»þ´ÖSP¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½é¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏºÊ¤Î²¸¿Í¤È¤·¤Æ»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ½÷Í¥¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬VTR½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÖºÊ¤¬¤º¤Ã¤ÈÄ¾¤ÎÀèÇÚ¤ÇÆ´