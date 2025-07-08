¹­Åç¡¦ÅçÆâ¤¬´ÆÆÄÁªÈ´¤Ë¤è¤ê¡¢7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Îµå±ã½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£º£µ¨¤Ï32»î¹ç¤Ç2¾¡0ÇÔ¡¢16¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦30¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£06Ç¯µå±ã¤Çºå¿À¡¦Æ£Àî¤¬Ä¾µå¾¡Éé¤òÍ½¹ð¤·¡¢À¾Éð¡¦¥«¥Ö¥ì¥é¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï±¦ÏÓ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡£¡ÖÆ£Àî¤µ¤ó¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤·¤é¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Á´¥»¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤ß