ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ç£¶ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Å¹Ä¹¤È½¾¶È°÷¤Î½÷À­£²¿Í¤¬µÒ¤ÎÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ä¾Á°¤ËÃË¤¬½¾¶È°÷¤Î½÷À­¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÇØÃæ¤Ê¤É¤Ë»É¤·½ý¤äÀÚ¤ê½ý¤¬½½¤«½ê°Ê¾å¤¢¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤ÏÃË¤Ë¶¯¤¤»¦°Õ¤È·×²èÀ­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤ÎÃÝÆâÊþ¹á¤µ¤ó¡Ê£²£·¡Ë¡ÊÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤È½¾¶È°÷¤Î°ËÆ£ô¥¤µ¤ó¡Ê£²£¶¡Ë¡ÊÆ±