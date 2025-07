「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」開催 マツダは、2025年10月4日(土)から5日(日)の2日間にかけて静岡県駿東郡の「富士スピードウェイ」において、「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」を開催することを発表しました。 「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」は、一般入場券や駐車券、有料コンテンツをチケットぴあにて販売中です。また、抽選となる有料コンテンツへの抽選申し込みもチケットぴあに