TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤¬¡¢½é½µ15.0ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢7·î8ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿DOHOON¤Û¤«¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ì¤Ç2024Ç¯12·î16ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖLast Bell¡ÊLast Festival¡Ë¡×¡Ú¢¨1¡Û¤ËÂ³¤­¡¢2ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤ÎÆ±¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Ë¡£³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆ±¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¡¢¤³¤Î2024Ç¯12·î16ÆüÉÕ¤Ç¤Î¼«