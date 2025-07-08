½µÌÀ¤±7Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò25¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢ËÇ°×ÀïÁè¤¬ºÆ¤Ó²áÇ®¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢500¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£