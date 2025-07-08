Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶ÆÃµÞQR¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¿¼1¡§30¡Ë¤Ç¤Ï¡¢10·î4Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ØÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶ÆÃµÞQR¡Ù¤¬ÊüÁ÷³«»Ï1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿½é¤Î¸ø³«Ï¿²»¤òÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¶á¤¹¤®¡ª¾Ð´é¤Ç¤ª¼ê¿¶¤ê¤¹¤ë¾®³Þ¸¶³¤¡õÁ¥ÄÅÎÇ²í9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥¤