¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£17»î¹ç¤Ç8¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦51¤Î¹¥À®ÀÓ¡£·ãÀï¤ÎÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤Ï´ð½à¤Î5°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤é¤º¡¢MLB¿äÁ¦¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÁª½ÐÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¹¥´¡¼¥¤¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¾·ÂÔ¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢»³ËÜ¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î½ËÊ¡¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬¼¨¤·¤Æ¤­¤¿À®Ä¹¤Ï¶Ã¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ