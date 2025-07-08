¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î11Æü0»þ～7·î14Æü23»þ59Ê¬ Àè¹Ô¥»ー¥ë´ü´Ö¡§7·î8Æü0»þ～7·î10Æü23»þ59Ê¬ ¡ÖApple Pencil Pro¡× ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Amazon¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー Àè¹Ô¥»ー¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Apple Pencil¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï7·î8Æü¤«¤é7·î10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖApple Pen