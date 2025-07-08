¡ÖTOEIC¡×¤Î»î¸³¤òÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»î¸³¤Î±¿±ÄÃÄÂÎ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯´Ö¤Ç800¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬ÉÔÀµ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTOEIC¡×¤Î»î¸³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î²¦Î©º¥ÍÆµ¿¼Ô¤¬º£Ç¯2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤ÎÊ£¿ô¤Î²ñ¾ì¤ÇTOEIC¤Î»î¸³¤òÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¦ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Ë±£¤·¤¿¾®·¿¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¼õ¸³¼Ô¤Ë²òÅú¤òÅÁ¤¨¤è¤¦