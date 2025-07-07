Photo: µÜÁ°°ì´î ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊºÇÅ¬²ò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¥¿¥ª¥ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÎÉ¤·°­¤·¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Î¹âÄã¤¬¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÇ¡¼Â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£²ó»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡¢°Ë¿¥¤È¤¤¤¦¥¿¥ª¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Îrim¡ÊÀÇ¹þ1,980±ß¡Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥ß¥É¥ëÂÓ¤ËÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¼£È¯¤Î¥¿¥ª