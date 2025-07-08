中国メディアの新京報によると、中国河南省睢県で4日、道路が突然破裂する様子がドライブレコーダーに捉えられた。同県では同日午前9時に高温の赤色警報が発令され、最高気温が40度を超えた地点もあった。当局によると、道路の破裂は高温によるもので、すでに復旧し、通行が再開されたという。（翻訳・編集/柳川）
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