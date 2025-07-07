6½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·î23Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥­¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê129±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ3672±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢3600±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½5¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£