ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç?¥·¥ó¡¦¹â»³Á±×¢?¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯1Ëç½÷Í¥·ó¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉÙ»³ÃÒÈÁ(¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹â»³Á±×¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAKAYAMANIA EMPIRE ?¡×¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤ËÂ³¤­º£Ç¯¤âÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢6Æü¤ËÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎTAKAYAMANIA¤Ç¥·¥ó¡¦¹â»³