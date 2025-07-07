¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öglobe¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬X¤ò¹¹¿·¡£globe¥Ç¥Ó¥å¡¼µ­Ç°Æü¤Î8·î9Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·²ÎÉ±¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬²Î»ì¤ò½ñ¤­¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿RINON¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢6Æü¤Ëº´Çì»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤«¤Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç²Î¤¦RINON¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ë1Ëç¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö