¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤¤Î¤Ë»þ´Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Èà¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤²ÄÇ½À­Âç¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤½¡È»þ´Ö¡É¤ä¡È¼ê´Ö¡É¤òÀË¤·¤Þ¤º¤«¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤ï¤«¤ëÃËÀ­¤ÎËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±Â¿Ë»¤Ç¤â»þ´Ö¤òºî¤ë¡áËÜµ¤¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤ë¾Ú»Å»ö¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤ÈÍ½Äê¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯