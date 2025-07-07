¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸É×¤ÎÆ±Î½¡¦¶Ü¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯ºÊ¡£É×¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎÆ±´ü¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢µ¢¾Ê¤Î¼Ö¤Ë¶Ü¤òÆ±¾è¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶Ü¤ÎÉ×¤âÎ»¾µºÑ¤ß¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢ºÆ¤ÓÆ±¾è¤ò¶¯¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢ºÊ¤Ï¿¼¤¯½ý¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤«¤é¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿É×¤¬Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë