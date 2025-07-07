¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï7Æü¸á¸å3»þ¤Ë³«¤¤¤¿²ñµÄ¤Ç¡¢ÂæÉ÷4¹æ¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤¬Æ±Æü¸á¸å1»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ç502¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»à¼Ô¤Ï2¿Í¡£¤±¤¬¿Í¤ÏÆîÉô¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£ÂæÆî»Ô¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢241¿Í¡£²ÅµÁ»Ô¤Ç98¿Í¡¢²ÅµÁ¸©¤Ç68¿Í¡¢¹âÍº»Ô¤Ç51¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£»à¼Ô2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂæÆî»Ô¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢ÄäÅÅ¤Ë¤è¤ë¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ÎÄä»ß¤ä¡¢¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¤¬¸¶°ø¤Ç»àË´¤·¤¿¡£ÂæÏÑÀ¾Éô¤ÇÊ£¿ô¤ÎÁ÷ÅÅÅã¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÌó