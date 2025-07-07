ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê£´¡¥£³£µ£¶¡ó¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö07:40¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21:40¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.870¡Ê-0.010¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.356¡Ê+0.010¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.886¡Ê+0.024¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.626¡Ê+0.019¡Ë ±Ñ¹ñ4.563¡Ê+0.009¡Ë ¥«¥Ê¥À3.389¡Ê+0.035¡Ë ¹ë½£4.183¡Ê-0.009¡Ë ÆüËÜ1.455¡Ê+0.025¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª