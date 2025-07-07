¸µ³ÚÅ·¤Î¶ä¼¡»á¡Ê37¡Ë¤È¸µÀ¾Éð¤Î¶â»ÒÐÒ»Ê»á¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤­¡×¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥¦¥ÊÊÂ¤Î¹â²¹Â¿¼¾¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒÍÑ¤Î¡ÈÌ¾ÂÐºö¡É¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤ÏÅÐÈÄÃæ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ä¼¡»á¤â¸½Ìò»þÂå¤Ï¡ÖÂ©¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Û¤É¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤»¤á¤Æ´ÑµÒ¤Ë¤Ï½ë¤µ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï´ÑµÒÍÑ¤Ë