「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell(ゴースト アンド ザ シェル)」が、東京の⻁ノ⾨ヒルズ「東京ノード(TOKYO NODE)」にて2026年1月30日(金)から4月5日(日)まで開催される。「攻殻機動隊」アニメシリーズ全作品を網羅した展覧会「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」は、⼠郎正宗原作の「攻殻機動隊」アニメシリーズ全作品を網羅した、史上初の大規模展覧会。⼠郎正宗の原作漫画を起点としつつ、30年にわ