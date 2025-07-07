¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬5Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤ÎÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¥Î¥Ö¤Ï¡ÖB¡Çz¤µ¤óUNITE¥¨¥°¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª²»°µÀ¨¤¹¤®¤ÆÊ¢²ó¤êÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈB¡Çz¼çºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ±ï¤Î´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ÆT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#ÃçËÜ¹©