7·î19Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤è¤ê¡¢IMP.¡¢Kis¡¾My¡¾Ft2¡¢Snow Man¡¢BE¡§FIRST¤é½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè3ÃÆ¤¬È¯É½¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊR¡Ë¤«¤éSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õ²Î¾§¶Ê¤ä¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡õ¥À¥ó¥¹´ë²è¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¤ÎCHIKA¡¦KOHARU¡¦JISOO¤âÅÐ¾ì¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊR¡Ë¤«¤é¤ÎSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ØËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë