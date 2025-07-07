¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢THE RAMPAGE¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¤äFANTASTICS¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÇÐÍ¥¤Îº£Â¼¸¬ÅÍ¡¢¡¦¥Þ¥ß¥£¤Î¼ò°æµ®»Î¤é¤¬½Ð±é¡ª GENERATIONS¤¬7·î7Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖSummer Vacation¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¡ÖSummer Vacation¡×¤Ï2·î¤«¤é6¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë´ë²è¡ÖPRODUCE 6IX COLORS¡×¤ÎÂè6ÃÆ¡£ ¿ô¸¶Î¶Í§¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢ºî»ì¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯12