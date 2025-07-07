½½ÅçÂ¼¤Ç¤ÏÍîÀÐ°­ÀÐÅç¤Ç¤Ï¹Á¼þÊÕ¤ÇÅÚ±ì¤ò³ÎÇ§¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¿Í¡¹¡£6·î21Æü¤«¤é·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¯¡¢¼¯»ùÅç¡¦½½ÅçÂ¼¤Î°­ÀÐÅç¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë½»Ì±¤Ç¤¹¡£¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢7Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ë1607²ó¤ò´ÑÂ¬¡£°­ÀÐÅç¤Ç¤Ï6Æü¡¢¿ÌÅÙ5¶¯¤¬2²ó¡¢7ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½½ÅçÂ¼¤¬7Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿ÍîÀÐ¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý¤È±ü¹Ô¤­¤¬1.6¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£