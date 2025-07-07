LGエレクトロニクスは7月7日、プロジェクター「LG CineBeam」新モデルとして、超単焦点小型4Kレーザープロジェクター「LG CineBeam S」（型番PU615U）を発表しました。7月10日12時（正午）から、応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始します。Makuakeでの販売価格は限定5台の最速割時で135,860円。一般販売予定価格は199,800円前後を見込んでいます。○約8cmの距離で40インチを投影できる超単焦点プロジェクターLG CineBeam