£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤ÆÇÆ¤ò¶¥¤¦²Æ¤ÎÌ¾Êª¥ì¡¼¥¹¡¦£Ç?¡ÖÂè£·²óÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤¬£¸Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£º´Æ£Íã¡Ê£³£¶¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï£¶¹æÄú¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÅöÃÏ¤Ï£µ·î¤«¤é¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡Ö£Å£³£°¥¬¥½¥ê¥ó¡×¤ò¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¸¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¸å¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ú¤µ¤¬¤¢¤ë