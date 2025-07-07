６校合同、５９９人のブラスバンドが絶えず旋律を奏でた＝横浜スタジアム高校野球の第１０７回全国選手権神奈川大会の開会式で、壮大なファンファーレに始まり約４０分続いた入場行進。三塁内野席を埋め尽くした計５９９人の吹奏楽団が奏でる音色は勝負の夏の幕開けを鮮やかに彩った。向上、戸塚など６校の吹奏楽部で編成されたブラスバンドが県民なじみの「箱根の山」、県歌「光あらたに」など３曲を代わる代わる演奏した。三