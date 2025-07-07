アメリカのドナルド・トランプ大統領は「メイドインアメリカ」のスマートフォンを熱望しており、Appleなどのスマートフォンメーカーに「端末をアメリカで製造しないと関税をかける」と圧力をかけています。実はGoogleもかつて「アメリカ産スマートフォン」の製造に挑戦した過去がありますが、その結果は残念なものに終わっていると経済紙のFortuneが報じています。Trump’s pressure on Apple to make All-American phones ignores