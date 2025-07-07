【日本生命CUP2025】日本代表 74−53 オランダ代表（7月6日／有明アリーナ）【映像】スティールから独走の「3秒爆速カウンター」アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のジャン・ローレンス・ハーパージュニアが、狙い通りのスティールから3秒爆速カウンターを決めた。コートを引き裂く圧巻のスピードにアリーナが騒然としている。アカツキジャパンは7月6日、日本生命CUP2025（国際強化試合）の第2戦でオランダ代表と