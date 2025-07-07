22:00 イスラエル基準金利（7月） 予想4.5%前回4.5% ホルツマン・オーストリア中銀総裁、金融政策に関する会議出席 ユーロ圏財務相会合 BRICS首脳会議（～7日） トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相、ガザとイランについて協議 週内米国ウィトコフ中東担当特使とイランのアラグチ外相が協議の予定 ※予定は変更されることがあります。