2025年7月7日（火）に、バンダイからちいかわの新作食玩が発売されました！その名も「ちいかわ パチパチデコネーム」。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】ちいかわガチ勢の筆者が、実際に購入した「ちいかわ パチパチデコネーム」全7種類をご紹介しちゃいます♪【ちいかわ新作食玩】「ちいかわ パチパチデコネーム」全7種類をご紹介♪【ちいかわ パチパチデコネーム】価格：385円（税込） 「ちいかわ パチパチデコネーム」