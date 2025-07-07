19日放送のTBS系大型音楽特番『音楽の日2025』（後2：00〜後9：56）に出演するアーティスト第3弾が発表された。【写真】timelesz＆Number_iも！出演アーティスト第2弾今回発表されたのはIMP.、&TEAM、Kis-My-Ft2、KID PHENOMENON、倉木麻衣、Crystal Kay、THE JET BOY BANGERZ、三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、s**t kingz、島津亜矢、Superfly、SKY-HI、Snow Man、DA PUMP、超ときめき◆（ハート）宣伝部、中西保志、BE:FIR