7月9日（水）に川崎競馬場で行われる、スパーキングレディーカップ（Jpn3・3歳上牝・ダ1600m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。前走で無敗馬オーサムリザルトを破ったテンカジョウは8枠9番へ。発走は20時10分。【エンプレス杯】テンカジョウが抜け出す…オーサムリザルトまさかの敗戦交流重賞3連勝がかかるテンカジョウ1枠1番ライオットガール（牝5・栗東・中村直也）笹川翼2枠2番カンナリリー（牝7・笠松・伊藤勝好）松